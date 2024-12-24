США збільшать обсяг виробництва ракет: частину з них нададуть Україні

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Як зазначається, компанія Williams почне виготовляти більше газотурбінних двигунів. Це збільшить виробництво високоточної ударної зброї та безпілотних систем.

Зокрема, йдеться про виробництво протикорабельних ракет Harpoon, ракет класу "повітря - земля" AGM-158 JASSM, протикорабельних ракет великої дальності AGM-158C LRASM, крилатих ракет Tomahawk й іншої високоточної ударної зброї.

У Пентагоні зазначають, що витратять кошти в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні від 2024 року та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року.

"Зусилля збільшить виробничу потужність критичних матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії", - підкреслили в міноборони США.