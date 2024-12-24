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США збільшать обсяг виробництва ракет: частину з них нададуть Україні

Світлана Кравченко
24 грудня, 2024 вiвторок
08:30
Світ Протикорабельні ракети "Harpoon"

Міністерство оборони США надало компанії Williams International 253,7 млн доларів, щоб збільшити обсяг виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні

Зміст

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Як зазначається, компанія Williams почне виготовляти більше газотурбінних двигунів. Це збільшить виробництво високоточної ударної зброї та безпілотних систем.

Зокрема, йдеться про виробництво протикорабельних ракет Harpoon, ракет класу "повітря - земля" AGM-158 JASSM, протикорабельних ракет великої дальності AGM-158C LRASM, крилатих ракет Tomahawk й іншої високоточної ударної зброї.

У Пентагоні зазначають, що витратять кошти в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні від 2024 року та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року.

"Зусилля збільшить виробничу потужність критичних матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії", - підкреслили в міноборони США.

  • 20 грудня повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями планує оголосити новий пакет допомоги Україні в рамках Ініціативи безпекової допомоги.
     
Теги:
Новини
Україна
Технології
Війна з Росією
США
крилата ракета
допомога США Україні
зброя для України
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