Російська армія обстріляла Херсон: є постраждалий
Близько 8 години ранку російські військові вдарили по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого постраждав чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав чоловік 1967 року народження. Він самостійно звернувся до лікарні.
Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Станом на 27 грудня у лікарнях залишаються семеро постраждали внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 24 грудня. Троє з них у важкому стані.
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