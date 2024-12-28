Російська армія обстріляла Херсон: є постраждалий

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав чоловік 1967 року народження. Він самостійно звернувся до лікарні.

Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.