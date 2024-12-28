Покровськ аварійно знеструмлений, - МВА
У суботу, 28 грудня, місто Покровськ Донецької області було повністю знеструмлене
Про це повідомляє Покровська МВА.
"Увага! Весь Покровськ аварійно знеструмлений", - йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики з’ясовують причину зникнення електрики.
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Утім, в МВА зазначили, що час відновлення електропостачання наразі невідомий.
- В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, тож у п'ятницю, 27 грудня, в Україні від 08:00 до 17:00 застосовують графіки погодинних вимкнень побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.
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