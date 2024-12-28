У ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет накопичила Росія
Російські окупаційні війська досі мають значний запас далекобійних ракет і здатні виготовляти нові, використовуючи іноземні компоненти
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.
За його словами, наразі Росія має у запасі близько 1400 далекобійних ракет. Зокрема, серед них 350 "калібрів", 500 "оніксів", 50 "кинджалів", понад 130 "іскандерів" та понад 400 одиниць X-101, X-35 та X-55.
"Але мова йде, що по багатьох позиціях це – недоторканий запас. Тому вони приділяють велику увагу плануванню, розвідці й не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення", – зазначив Юсов.
Представник ГУР також додав, що Росія здатна виготовляти від 40 до 50 ракет "іскандер", 30-50 "іалібрів" та близько 50 ракет X-101.
"Це виготовлення критично залежить, в тому числі й від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики, контроль над дотриманням цієї санкційної політики – це важлива частина і завдання, над яким працюють Україна і партнери", - підкреслив Юсов.
- Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Росія намагається розширити потужності з виробництва ракет середньої дальності. За рік росіяни здатні виробляти 25 ракет типу "Орешник".
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