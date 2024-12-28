Сторони конфлікту? Ні — нападник та жертва
Команда Трампа вперто просуває тезу про "обидві сторони", тим самим урівнюючи жертву нападу з нападником
Таке зрівняння України, яка зазнала немотивованого жорстокого нападу з Росією, яка є нападником, відповідальним за сотні тисяч жертв нападу і мільйони постраждалих веде до втрати міжнародної підтримки України та зняття санкцій з Московії.
Україна не є стороною конфлікту, бо ніякого конфлікту в України з Московією немає. Україна не готувалася до війни й не стягувала війська до кордонів, щоб прикрити їх від російської армії, що стояла там в кількості понад 200 тисяч рил.
На відміну від Путіна, президент України ніколи не погрожував Московії. Навпаки, за 3 дні до вторгнення, на Мюнхенській безпековій конференції, президент Зеленський сказав: "Росіяни — теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну".
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Такі миролюбні слова президент України казав, попри попередження США, Великої Британії, НАТО про невідворотність російського нападу. То хіба Україна є стороною конфлікту?
Україна – класична жертва. Миролюбна країна, яка на шкоду своїм національним інтересам навіть не проводила підготовку до війни, щоб не провокувати неадекватного сусіда.
І зараз, після того, як ми зробили все для уникнення великої війни, приходить президент США, який тупо ставить все з ніг на голову, урівнюючи нас з агресором.
Сторонами конфлікту в Другу Світову були Німеччина та СРСР, які готувалися знищити одне одного, але Адольф Алоїзович напав першим. Сталін був таким само людожером, а державна машина СРСР була заточена під вбивство, але, навіть пам'ятаючи про участь СРСР у розділі Польщі, Захід ніколи не ставив під сумнів, що СРСР став жертвою нападу, а не "однією з сторін конфлікту". То чому президент США не сприймає жертвою нас – країну, що ніколи ні на кого не нападала?
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Наратив про "дві сторони конфлікту" надзвичайно шкідливий для нас, бо люди дуже швидко забувають. В перші місяці вторгнення весь світ був за нас. Навіть глобальний Південь. Бо все було очевидно: Московія напала, ми – захищалися.
Зараз фокус замилився. Ми воюємо так довго, що пересічний світовий житель вже забуває, хто напав, а просто бачить війну. І кожна згадка "сторін конфлікту" закладає в його свідомість, що Україна і Росія – однакові.
Якщо ви за кордоном або спілкуєтеся з іноземцями, обов'язково виправляйте їх, коли вони говорять про сторони конфлікту. Не сторони! А нападник і жертва. Ми не сторона конфлікту, ми не конфліктували. Україна – жертва конфлікту, на нас напали й зараз вбивають наших військових і цивільних громадян.
Дуже прикро, що обраний президент США просуває антиукраїнські наративи Путіна і Папи Римського. Це ганьба для США і великі проблеми для нас.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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