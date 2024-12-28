Таке зрівняння України, яка зазнала немотивованого жорстокого нападу з Росією, яка є нападником, відповідальним за сотні тисяч жертв нападу і мільйони постраждалих веде до втрати міжнародної підтримки України та зняття санкцій з Московії.

Україна не є стороною конфлікту, бо ніякого конфлікту в України з Московією немає. Україна не готувалася до війни й не стягувала війська до кордонів, щоб прикрити їх від російської армії, що стояла там в кількості понад 200 тисяч рил.

На відміну від Путіна, президент України ніколи не погрожував Московії. Навпаки, за 3 дні до вторгнення, на Мюнхенській безпековій конференції, президент Зеленський сказав: " Росіяни — теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну ".

Такі миролюбні слова президент України казав, попри попередження США, Великої Британії, НАТО про невідворотність російського нападу. То хіба Україна є стороною конфлікту?

Україна – класична жертва . Миролюбна країна, яка на шкоду своїм національним інтересам навіть не проводила підготовку до війни, щоб не провокувати неадекватного сусіда.

І зараз, після того, як ми зробили все для уникнення великої війни, приходить президент США, який тупо ставить все з ніг на голову, урівнюючи нас з агресором.

Сторонами конфлікту в Другу Світову були Німеччина та СРСР, які готувалися знищити одне одного, але Адольф Алоїзович напав першим. Сталін був таким само людожером, а державна машина СРСР була заточена під вбивство, але, навіть пам'ятаючи про участь СРСР у розділі Польщі, Захід ніколи не ставив під сумнів, що СРСР став жертвою нападу, а не "однією з сторін конфлікту". То чому президент США не сприймає жертвою нас – країну, що ніколи ні на кого не нападала?

Читайте також: Не шукайте сенсу у заявах Трампа