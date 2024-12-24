Особливо це стосується питань, які для нас мають принципове значення: оборонні витрати НАТО, підтримка України, санкції проти Росії. Не хочу сильно волати з цього, тому пройдусь трохи фактами.

5% ВВП на оборону країн НАТО. Звучить начебто амбітно, але є кілька суттєвих нюансів. Перший — США самі не виконують цю норму. Їхні витрати на оборону становлять близько 3,0-3,5% ВВП. Чи готовий сам Трамп розширити американський оборонний бюджет ще на 600-800 мільярдів доларів, коли він обіцяє скоротити дефіцит бюджету? Малоймовірно.

Другий — якщо на таке йти, то це ще один "рішучий крок" до боротьби з інфляцією (насправді — прямо навпаки), яка була на всіх знаменах передвиборчої агітації Трампа і яка реально хвилює американців.

Підтримка України. На сьогодні єдиними аргументами на користь того, що адміністрація Трампа може продовжувати підтримку України, є чутки та невизначені натяки. Але фактів поки що немає. У його риториці часто звучать меседжі про "зайві витрати" США на підтримку інших країн, включно з Україною. Читайте також: Стиль Трампа — це стиль брехуна, який не передбачає приховування правди

Так, риторика і заяви Келлога дають певну надію на адекватність, але все ж дочекаймося хоча б початку лютого 2025 року.

Бекграунд Трампа. Це ж наскільки треба не знати його бекграунд щодо вірогідності заяв і звички (не)виконувати взяті на себе публічні зобовʼязання. Або ігнорувати це. Я б міг згадати кумедну ззовні історію про Мексику і стіну (яка насправді стала частиною трагедії сотень тисяч людей), але і без цього вистачає фактажу.

Наразі ми не маємо серйозних підстав вважати, що адміністрація Трампа сприятиме покращенню позицій України чи погіршенню становища російської тиранії. Найкращий сценарій, на який можна сподіватися, — відсутність радикального погіршення ситуації. Але й це не гарантовано.

Це саме стосується і треку з перемовинами та обіцянками їх організувати. Якщо Путін і піде на "замороження" війни та реальні перемовини (які передбачають поступки з його боку відносно його поточної публічної позиції, а інших перемовин не буде), то виключно через проблеми самого російського режиму. І так, розуміння, що Трамп знає, як йому тиснути на Путіна і тим більше розуміння, що він збирається це робити, у нас немає. Читайте також: З таким уявленням Трампа про українські жертви, нас чекають непрості часи

Тож очікування позитивних зрушень від адміністрації Трампа — це надто ризикована ставка. Розраховувати на його риторику або чутки — ігнорувати реальний політичний контекст і весь попередній досвід.

На що сподіватися? Слід розуміти, що сьогодні головною надією України є не гіпотетична "раціональність" Трампа, а катастрофічні помилки російського режиму.

Агресивна політика Путіна продовжує консолідувати притомних людей і на Заході, і на Сході. І змушує цих людей підтримувати Україну як форпост демократичного світу. Крім того, бажання Путіна вести війну "за будь-яку ціну" стрімко скочує Росію в прірву.

А все інше, особливо пошук позитивних сигналів від майбутньої адміністрації — це wishful thinking у чистому вигляді. Можливо, звісно, станеться так, що мої перестороги будуть помилковими й відразу після 20 січня Путін відчує весь біль пекельних санкцій, тиску і погроз, але причин так думати поки немає.

А, ну і формула "Трамп краще ніж Байден, бо він не Байден" теж в реальному житті не працює. Вона працює виключно як емоційна вправа на базі симпатій і антипатій. Це ж не аналітика, не треба так.