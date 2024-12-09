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OPINION

Стиль Трампа — це стиль брехуна, який не передбачає приховування правди

Юрій Богданов
9 грудня, 2024 понедiлок
12:03
Погляд

Такий стиль — реальна загроза для демократичних цінностей. Масштабне поширення фейків та маніпуляцій призводить до розколу суспільства

Зміст

Про підхід Донні Трампа до правди та правдивості написано сотні статей і десятки книг. Не клятими демократами, лібералами й ліваками. А політологами, психологами та навіть психіатрами. Не дарма ще у 2016 році портал FactCheck назвав його "Королем брехунів", а під час його президентства було зафіксовано майже 30 тисяч неправдивих або маніпулятивних тверджень.

Політолог Мэтью Макманус характеризує стиль Трампа як bullshit - стиль брехуна, який не передбачає приховування правди чи взагалі знання правди, головне завалити свого опонента чи потенційного прихильника аргументами, які його переконають. 

Цим Трамп, на думку Макмануса докорінно відрізняється від іншого відомого політика-брехуна Річарда Ніксона. Який був класичний liar - брехун, який знає що таке правда, визнає її цінність, але намагається приховати. 

Трамп використовує маніпуляції, щоб формувати наративи, які вигідні його особистій політиці. Він так робить завжди й на всі теми. Кордон з Мексикою. Безробіття. Інфляція. Війна Росії з Україною. Будь-що. 

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Як це працює? Фантастичні цифри та факти мають посіяти інформаційний вірус правильності будь-якої його позиції. Брехня такого стилю завжди спрямована на те, щоб посіяти хаос у суспільній дискусії. Якщо факти та реальність втрачають значення, перемога залишається за тим, хто голосніше кричить. Це дозволяє йому маніпулювати громадською думкою навіть без жодного підґрунтя. 

Такий стиль — реальна загроза для демократичних цінностей. Масштабне поширення фейків та маніпуляцій призводить до розколу суспільства, девальвації поняття правди та зміцнення авторитарних тенденцій.

І так, нам мати з ним справу. І так, його діяльність для нас може виявитися НЕкатастрофічною. Якщо пощастить. І я щиро співчуваю тим, хто вимушений з ним взаємодіяти. Але така в них робота вже. 

Так, ніхто нам приємних контрагентів чи адекватних союзників не обіцяв. Ані ціннісних, ані принципових. Аби наших ворогів вони ненавиділи більше, ніж їм байдуже до нас. 

Нагадаю. Ми зараз справедливо вболіваємо за успіх дивака (лідера повалення режиму Асада), який колись сирійську Аль-Каїду очолював. Життя складне. 

Але ми ніколи не маємо забувати, з ким ми маємо справу. І Трамп не виключення.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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