Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Із початку січня у Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок. Перелік

Із початку січня у Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок. Перелік

Катерина Ганжа
28 грудня, 2024 субота
09:09
Суспільство

Із 2 до 31 січня у Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних дерев. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві міста

Зміст

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

 "Цього року для зручності киян кількість пунктів збору новорічних дерев ми збільшили майже вдвічі – до 78. Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств", - зазначив Возний.

За словами гендиректора КО "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, кожне дерево, віднесене на екологічну утилізацію, отримає "друге життя", чим допоможе навколишньому середовищу.

"Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію. Їх подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев, щоб зберегти вологу ґрунту влітку і захистити від перемерзання коренів рослин у холодну пору року. Важливо пам’ятати, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас", - підкреслив Бахмат.

Переглянути карту пунктів прийому новорічних можна на сайті Київзеленбуду. У пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години.

Перелік пунктів прийому ялинок

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк "Покол";
  • сквер біля станції метро "Либідська";
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк "Позняки";
  • парк "Прибережний";
  • парк "Привокзальний";
  • сквер на просп. Петра Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).

Деснянський район

  • парк "Молодіжний";
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк "Кіото";
  • парк "Деснянський";
  • парк імені Романа Шухевича;
  • парк "Фестивальний";
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн–нд 8:00–20:00).

Дніпровський район

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру "Аврора";
  • вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).

Оболонський район

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).

Печерський район

  • сквер ім. Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородській;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).

Святошинський район

  • парк "Совки";
  • парк "Юність";
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Михайла Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Солом’янський район

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк "Орлятко";
  • парк "Юність";
  • сквер на вул. Машинобудівній;
  • сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
  • парк біля кінотеатру "Тампере";
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).

Шевченківський район

  • парк "Веселка";
  • парк "Сирецький";
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • Літературний сквер;
  • виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн–нд 8:00–20:00);
  • виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).

Також здати ялинку на утилізацію можна у лісництвах:

  • Броварське лісництво, квартал № 72 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн–пт 8:00–17:00);
  • Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);
  • вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київське лісництво, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);
  • КП "Святошинське ЛПГ", вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).

В КМДА зазначили, що минулого сезону кияни принесли до пунктів утилізації близько 7 000 новорічних ялин і сосен.

  • Де в Україні зустріти Новий рік та зимові свята: цікаві локації та міста. 
Теги:
Новини
Україна
Новий рік
новини Києва
Читайте також:
армія КНДР
Автор Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
Перший полонений Силами оборони солдат КНДР помер від отриманих поранень, - розвідка Південної Кореї
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 грудня
10:21
Покровськ
Покровськ аварійно знеструмлений, - МВА
10:15
новини Львівщини
Російська армія обстріляла Херсон: є постраждалий
10:15
У ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет накопичила Росія
10:08
шахед
Сили оборони уразили склад зберігання "шахедів" в Орловській області РФ
10:00
OPINION
Фіцо йде ва-банк
10:00
Огляд
Українська культура на міжнародній арені: 2024 рік у фактах та цифрах
09:58
Цьогоріч Нацполіція зафіксувала 341 підпал авто військових
08:54
ППО
Сили ППО за ніч знищили 15 ворожих БПЛА
08:32
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
08:21
Партизани розвідали Брянський завод, який забезпечує електронікою російські ракети та винищувачі
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 162 боєзіткнення: ворог активізувався на Лиманському напрямку
08:05
втрати окупантів
Майже 1700 окупантів, 7 танків і 29 артсистем: втрати армії РФ за добу на фронті
08:00
OPINION
Сторони конфлікту? Ні — нападник та жертва
08:00
Огляд
Фейки, егоїзм і українське себепізнання - 5 книг про упередженість
07:52
дрон
Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тис. км, - ГУР
07:48
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Миколаєві виникли дві пожежі
07:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У 2025 році РФ збільшить виробництво "шахедів" для зимових ударів по Україні, - ISW
07:00
суд, суддя
На Чернігівщині ексмера засудили до двох років в'язниці за поширення ворожої пропаганди
06:47
Оновлено
Бєлгород
У трьох областях РФ заявили про атаку безпілотників
06:37
В ООН заявили, що Ізраїль обстріляв аеропорт у Ємені, коли там приземлився літак із сотнями цивільних
06:21
залізниця
Китай, Киргизстан та Узбекистан будують залізницю в обхід Росії
04:47
підземна школа у Харкові
В Україні будують понад 139 підземних шкіл, - МОН
03:29
Нігерія
Військовий літак у Нігерії помилково скинув бомби на цивільних: щонайменше 10 загиблих
02:54
Володимир Зеленський
Зеленський запросив в Україну президента Аргентини Мілея
02:22
Джон Кірбі
Білий дім оголосить про новий пакет допомоги Україні найближчими днями, - Кірбі
01:57
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц вважає, що Путін зазнав поразки в Україні по усіх пунктах
01:11
Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про впровадження нового свята
00:51
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: троє постраждалих перебувають у важкому стані
2024, п'ятниця
27 грудня
23:56
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Моурінью зажадав від свого клубу підписати Зінченка, - ЗМІ
23:05
Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Сибіга та Блінкен обговорили посилення ППО України
22:48
школа
Уряд виділив 4,6 млрд грн на доплати вчителям: отримуватимуть додаткову 1 тис. грн із січня
22:41
Окупанти зберігають мішки з мазутом після аварії танкерів на недобудованій АЕС у Криму, - краєзнавець
22:37
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState про Курахівський напрямок: після окупації Роздольного росіяни створили зі селища хаб для накопичення піхоти
22:20
психолог Валентин Кім
Як не втратити себе на порозі світового конфлікту: пояснює психолог Кім
21:59
Роберт Фіцо
Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії через відмову від транзиту російського газу
21:53
Петр Павел
Президент Чехії Павел отримав від українських військових подарунок з фронту
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відповідь НАТО на "Орешник", нові американські гармати та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:40
Володимир Зеленський
"Якщо Китай щирий у своїх заявах, потрібен відповідний вплив на Пхеньян": Зеленський провів Ставку
21:40
PR
Яка в Україні найбільша область?
21:19
електроенергія
У Молдові затвердили заходи, аби знизити споживання електроенергії в години пік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV