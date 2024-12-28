Із початку січня у Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок. Перелік

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

"Цього року для зручності киян кількість пунктів збору новорічних дерев ми збільшили майже вдвічі – до 78. Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств", - зазначив Возний.

За словами гендиректора КО "Київзеленбуд" Юрія Бахмата, кожне дерево, віднесене на екологічну утилізацію, отримає "друге життя", чим допоможе навколишньому середовищу.

"Новорічні ялинки та сосни з пунктів збору відправляють на екологічну утилізацію. Їх подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев, щоб зберегти вологу ґрунту влітку і захистити від перемерзання коренів рослин у холодну пору року. Важливо пам’ятати, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас", - підкреслив Бахмат.

Переглянути карту пунктів прийому новорічних можна на сайті Київзеленбуду. У пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години.

Перелік пунктів прийому ялинок

Голосіївський район

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

парк "Покол";

сквер біля станції метро "Либідська";

міжквартальний сквер на вул. Васильківській;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

парк "Прибережний";

парк "Привокзальний";

сквер на просп. Петра Григоренка;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).

Деснянський район

парк "Молодіжний";

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк "Кіото";

парк "Деснянський";

парк імені Романа Шухевича;

парк "Фестивальний";

КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн–нд 8:00–20:00).

Дніпровський район

перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру "Аврора";

вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

сквер імені Кастуся Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).

Печерський район

сквер ім. Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Подільський район

сквер на вул. Вишгородській;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).

Святошинський район

парк "Совки";

парк "Юність";

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Михайла Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Солом’янський район

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

парк "Юність";

сквер на вул. Машинобудівній;

сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;

парк біля кінотеатру "Тампере";

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).

Шевченківський район

парк "Веселка";

парк "Сирецький";

парк ім. Т. Г. Шевченка;

Літературний сквер;

виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн–нд 8:00–20:00);

виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);

КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).

Також здати ялинку на утилізацію можна у лісництвах:

Броварське лісництво, квартал № 72 (пн–пт 8:00–17:00);

Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);

Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн–пт 8:00–17:00);

Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);

вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);

Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);

Київське лісництво, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);

Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);

Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);

Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);

Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);

Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);

КП "Святошинське ЛПГ", вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);

Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).

В КМДА зазначили, що минулого сезону кияни принесли до пунктів утилізації близько 7 000 новорічних ялин і сосен.