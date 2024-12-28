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Головна Війна з Росією "КНДР відправила до РФ не простих солдатів, а елітних бійців": бійці ССО переклали 3 частину нотаток вбитого солдата КНДР на Курщині

"КНДР відправила до РФ не простих солдатів, а елітних бійців": бійці ССО переклали 3 частину нотаток вбитого солдата КНДР на Курщині

Ксенія Золотова
28 грудня, 2024 субота
11:42
Війна з Росією

Знищений операторами ССО ЗСУ на Курщині північнокорейський спецпризначенець залишив після себе нотатник. Його записи розкривають, що КНДР відправила до РФ не простих солдатів, а елітних бійців

Зміст

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Рядовий Гьонг Хонг Джонг пише, що був відправлений за наказом Кім Чен Ина за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину. 

Він вважав, що захищає Північну Корею на Курщині.

"Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили. Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого. Я був благословенний отриманням можливості здобути підвищення у якості головного сержанта в моїй роті. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла, і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача. Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил (Червоних командирів) Кім Чен Ина. Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії", - йдеться в щоденнику рядового Джонга.

  • У п’ятницю, 27 грудня, перший полонений Силами оборони північнокорейський солдат помер від загострення ран.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
ЗСУ
Кім Чен Ин
ССО
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