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Сили ППО за ніч знищили 15 ворожих БПЛА

Світлана Кравченко
28 грудня, 2024 субота
08:54
Війна з Росією ППО

У ніч проти суботи, 28 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 15 ворожих повітряних цілей

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 23:00 27 грудня росіяни атакували 16 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Ворог запускав дрони із Приморсько-Ахтарська у РФ.

Станом на 08:30 підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 15 ворожих дронів у Миколаївській області. 

Ще один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

  • Через атаку ворожих БПЛА у Миколаєві лунали вибухи, зайнялися пожежі, зокрема, на даху пʼятиповерхівки.

     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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