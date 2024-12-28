Сили ППО за ніч знищили 15 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 23:00 27 грудня росіяни атакували 16 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Ворог запускав дрони із Приморсько-Ахтарська у РФ.

Станом на 08:30 підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 15 ворожих дронів у Миколаївській області.

Ще один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.