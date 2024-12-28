Сили ППО за ніч знищили 15 ворожих БПЛА
У ніч проти суботи, 28 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 15 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 23:00 27 грудня росіяни атакували 16 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Ворог запускав дрони із Приморсько-Ахтарська у РФ.
Станом на 08:30 підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 15 ворожих дронів у Миколаївській області.
Ще один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.
- Через атаку ворожих БПЛА у Миколаєві лунали вибухи, зайнялися пожежі, зокрема, на даху пʼятиповерхівки.
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