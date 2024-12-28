Сили оборони уразили склад зберігання "шахедів" в Орловській області РФ
Повітряні сили ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони 26 грудня завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил Росії в Орловській області
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.
У Генштабі додають, що зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України.
"Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі", - наголошують військові.
- Також раніше, 22 грудня, росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область. У селищі Стальний Кінь сталася пожежа на нафтобазі.
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