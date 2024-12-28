Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 27 грудня, російська окупаційна армія поранила двох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 27 грудня росіяни поранили 2 жителів Донеччини – у Покровську", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2912 людей, ще 6538 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом 26 грудня, російська окупаційна армія вбила трьох мирних жителів Донецької області.
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