Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 грудня росіяни поранили 2 жителів Донеччини – у Покровську", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2912 людей, ще 6538 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.