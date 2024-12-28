Схожі авіакатастрофи, як у Казахстані, можуть повторюватися, - авіаексперт Долінце

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в етері Еспресо.

Росіяни або полюбляють збивати цивільні літаки, або це є частиною їхньої загальної політики впливу на міжнародну спільноту. Для країн, які продовжують літати до Росії, заробляючи великі гроші та допомагаючи росіянам подорожувати до інших країн, особливо Європи, це чергове попередження, що подібні ситуації можуть повторюватися регулярно. Росія, як правило, не надає інформацію про реальний стан цивільної авіації.

"Приховування реальної інформації про стан повітряного простору в Росії є важливою складовою проблеми. Росія не закриває повітряний простір у тих містах і регіонах, де не може забезпечити безпеку польотів цивільної авіації", - зазначив авіаексперт.

Коментуючи катастрофу літака в Казахстані, Долінце зазначив, що причиною можуть бути непрофесійні дії РФ, зокрема використання ненадійних військових компонентів.

"Важливо розуміти, що Росія продовжує використовувати переважно радянські комплекси, які є досить застарілими. Навіть нові комплекси, створені в сучасній Росії, побудовані за тими ж принципами і технологіями, що й радянські. Це не сучасні високотехнологічні рішення, здатні з високою ймовірністю забезпечити безпеку повітряного простору. Ці радянські системи мають численні недоліки та обмеження, які не дозволяють гарантувати надійний і безпечний повітряний простір", - сказав він.

Щодо версії про збиття цивільних літаків через наявність на борту якогось обладнання, то такі засоби використовує тільки сама Росія, зауважив Долінце.

"Нещодавно було зупинено російський корабель, який під цивільним прапором перевозив великий вантаж розвідувального обладнання. Не виключено, що Росія використовує і цивільні літаки для розвідки, літаючи до інших країн", - додав він.

Катастрофа літака у Казахстані. Що відомо

Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що літак уразив російський ЗРК.

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля - повітря".

У п'ятницю, 27 грудня, президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, у ході якої лідери обговорили перебіг розслідування катастрофи літака Azerbaijani Airlines під Актау.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу літака в Казахстані та наголосив на причетності РФ.