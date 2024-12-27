"Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії": Зеленський про катастрофу літака в Казахстані

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

"З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Мої співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові. Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", - йдеться у заяві.

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За словами Зеленського, Росія є відповідальною за трагедію.

"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію. Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", - наголосив президент України.

Катастрофа літака у Казахстані. Що відомо

Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що літак уразив російський ЗРК.

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля - повітря".

У п'ятницю, 27 грудня, президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, у ході якої лідери обговорили перебіг розслідування катастрофи літака Azerbaijani Airlines під Актау.