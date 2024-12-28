Цьогоріч Нацполіція зафіксувала 341 підпал авто військових

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає Укрінформ.

"З початку 2024 року спецслужби РФ почали активне вербування наших громадян через соцмережі з метою вчинення терактів, пошкодження майна, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і, звичайно, вчинення диверсійних дій. Якщо брати окремі випадки підпалу авто військовослужбовців, то станом на сьогодні ми зафіксували вже 341 такий злочин", - зазначив Нєбитов.

За його словами, у 219 фактах слідчі вже повідомили особам про підозру. Заступник голови НПУ також зазначив, що у 2023 році це були поодинокі випадки.

"Але (ця, - ред.) масова, системна робота... спецслужбами РФ розпочалася саме на початку 2024 року. Звичайно, переважна кількість цих випадків припала на весну-літо цього року, але вжитими профілактичними і оперативно-розшуковими заходами та затриманнями певних учасників кількість цих злочинів значно зменшилася", - наголосив Нєбитов.