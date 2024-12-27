ДТЕК отримав першу партію скрапленого природного газу в 100 млн кубометрів від США
ДТЕК у п'ятницю, 27 грудня, прийняв першу партію скрапленого природного газу в 100 млн кубометрів із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Там зазначили, що вранці в термінал Ревітуса прибула партія приблизно 100 млн кубометрів газу або 1 ТВт-год енергії на борту "Gaslog Savannah".
Європейська торгова дочірня компанія ДТЕК D.TRADING викупила весь вантаж. Скраплений газ регазифікують та передаватимуть через газові мережі Європейського Союзу та України.
"Ця поставка є частиною більш глобальних заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України та Європи шляхом зменшення залежності від російського газу. Поставка відбудеться за кілька днів до того, як Україна припинить дію угоди про транзит російського газу до Європейського Союзу через свою територію", – додали в ДТЕК.
- Російське підсанкційне судно, що 4 місяці перевозило скраплений газ, вивантажив його на далекому сході РФ, оскільки не змогло знайти покупця через обмеження США.
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