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Підсанкційне судно РФ вивантажує паливо в російське сховище, адже йому не вдалося знайти покупця, - Bloomberg

Дар'я Куркіна
26 грудня, 2024 четвер
10:08
Світ нафтовий танкер

Російське підсанкційне судно, що 4 місяці перевозило скраплений газ, вивантажує його на далекому сході РФ, оскільки не змогло знайти покупця через обмеження США

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що російський танкер Pioneer мав 4-місячну подорож, однак повернувся до РФ та вивантажив там паливо, "не знайшовши покупця, готового обійти обмеження США".

Інформаційне агентство відстежило маршрут підсанкційного судна. Bloomberg зауважує, що Pioneer помітили на супутникових знімках на початку серпня: тоді він забрав першу партію скрапленого газу з заводу Arctic LNG 2. Однак у четвер, 26 грудня, російське судно пришвартувалося біля плавучого сховища Koryak на Камчатці. Імовірно, що там буде зберігатися газ, доки для нього не знайдуть покупця.

Наголошується, що Pioneer, Koryak та Arctic LNG 2 потрапили під санкції США.

"Ця тривала подорож підкреслює, наскільки американські обмеження заважають планам Москви збільшити експорт СПГ втричі до 2030 року", - йдеться в матеріалі.

Bloomberg додає, що із заводу Arctic LNG 2 РФ експортувала декілька партій за допомогою "тіньового флоту", однак жодна з них не потрапила в іноземний порт, оскільки потенційні покупці "побоюються відплати з боку США".

"У жовтні Arctic LNG 2 був змушений тимчасово зупинити виробництво через брак як покупців, так і суден, здатних пересуватися крижаними водами. Росія поспішає будувати криголамні судна, і дані відстеження суден вказують на те, що перший такий танкер проходить ходові випробування", - акцентує інформаційне агентство.

  • У вересні держдепартамент США увів санкції проти компаній і суден, які незаконно намагалися транспортувати газ з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2.
  • 24 грудня WP інформувало, що чинний президент США Джо Байден в останні тижні перебування на посаді розглядає можливість запровадження нових санкцій, спрямованих на енергетичний сектор Росії.
Теги:
Новини
Росія
газ
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Економіка
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