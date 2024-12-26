Підсанкційне судно РФ вивантажує паливо в російське сховище, адже йому не вдалося знайти покупця, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що російський танкер Pioneer мав 4-місячну подорож, однак повернувся до РФ та вивантажив там паливо, "не знайшовши покупця, готового обійти обмеження США".

Інформаційне агентство відстежило маршрут підсанкційного судна. Bloomberg зауважує, що Pioneer помітили на супутникових знімках на початку серпня: тоді він забрав першу партію скрапленого газу з заводу Arctic LNG 2. Однак у четвер, 26 грудня, російське судно пришвартувалося біля плавучого сховища Koryak на Камчатці. Імовірно, що там буде зберігатися газ, доки для нього не знайдуть покупця.

Наголошується, що Pioneer, Koryak та Arctic LNG 2 потрапили під санкції США.

"Ця тривала подорож підкреслює, наскільки американські обмеження заважають планам Москви збільшити експорт СПГ втричі до 2030 року", - йдеться в матеріалі.

Bloomberg додає, що із заводу Arctic LNG 2 РФ експортувала декілька партій за допомогою "тіньового флоту", однак жодна з них не потрапила в іноземний порт, оскільки потенційні покупці "побоюються відплати з боку США".

"У жовтні Arctic LNG 2 був змушений тимчасово зупинити виробництво через брак як покупців, так і суден, здатних пересуватися крижаними водами. Росія поспішає будувати криголамні судна, і дані відстеження суден вказують на те, що перший такий танкер проходить ходові випробування", - акцентує інформаційне агентство.