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США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ

Ксенія Золотова
6 вересня, 2024 п'ятниця
08:09
Війна з Росією Держдепартамент США

Держдепартамент США увів санкції проти компаній і суден, які незаконно намагалися транспортувати газ з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2

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Про це повідомив Держдепартамент США, передає Укрінформ.

"У відповідь на продовження Росією агресивної війни проти України Сполучені Штати запроваджують додаткові покарання для тих, хто підтримує військові зусилля РФ та намагається розширити глобальні енергетичні важелі Росії", - йдеться у повідомленні.

Держдепартамент вводить обмеження проти двох організацій та двох суден, пов’язаних зі спробами експорту зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2, який уже перебуває під санкціями США.

Так, покарання запроваджені проти компаній Gotik Energy Shipping Co (Gotik), а також Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy). Вони, відповідно, як власник та комерційний менеджер керують газотранспортним судном New Energy, яке здійснювало доставку газу з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2 в оманливий спосіб. Зокрема, зазначають, що судно New Energy відключало систему автоматичної ідентифікації для незаконного завантаження газу.

Крім того, США вводять санкції проти газотранспортного судна Mulan, яким керує Plio Energy.

"Уряд США продовжить реагувати швидко на спроби експлуатації підсанкційного проєкту Arctic LNG 2 або інші намагання розширити енергетичні можливості Росії", - наголосили в Держдепі.

  • Австрійська компанія Diamond Aircraft могла постачати у РФ через Китай запчастини та двигуни до своїх літаків в обхід санкцій.
Теги:
Економіка
Росія
газ
санкції проти Росії
США
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