Австрійська авіакомпанія, імовірно, постачає в РФ запчастини та двигуни до своїх літаків через Китай, - ЗМІ

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

За даними видання, згідно з російськими контрактами, двигуни й навіть цілі літаки вітчизняних виробників можуть потрапити до Москви через Китай. Як вважається, пластикові деталі для безпілотників та інших систем озброєнь також "неусвідомлено" потрапляють до Путіна через Пекін, Арабські Емірати та інші країни.

Компанію Diamond Aircraft з міста Вінер-Нойштадт, що у Нижній Австрії "робить хороший бізнес на своїх приватних літаках по всьому світу", пише видання.

Зазначається, що як сама материнська компанія, так і її дочірня компанія Austro Engines підтримують тісні ділові стосунки з китайськими компаніями – "зрештою, компанія зараз є частиною китайського автохолдингу Wanfeng Auto Holding Group".

"Але саме тут, очевидно, і починаються проблеми: поставки будуть йти не в Піднебесну, а в Росію. Принаймні один з кінцевих споживачів, Уральський завод цивільної авіації (УЗГА), бере участь у виробництві смертоносних безпілотників, що використовуються російською армією у війні проти України. Наприклад, УЗГА постачає російському Ульяновському інституту цивільної авіації червоно-біло-червоні (австрійські – ред.) запчастини до двигунів для літаків Diamond DA40NG та двигун E4-A від Austro Engine. Загальна сума нового контракту становить приблизно 52 млн рублів (близько 510 тис. євро)", - йдеться у статті.

"Все це відбувається, попри загрозу санкцій і заборону ЄС на їх обхід. Українська влада висловлює рішучий протест, а Управління державної безпеки та розвідки розпочало попереднє розслідування", - зазначається у матеріалі з посиланням на українські джерела.

Diamond Aircraft спростувала обвинувачення: "Літаки не підлягають експортним обмеженням. З усім тим, в результаті ретельних перевірок ми іноді утримуємося від потенційних ділових операцій. Розслідуються конкретні підозри щодо несанкціонованих поставок. У випадку з Росією також були підозри, але вони були однозначно спростовані".

Проте Kronen Zeitung пише, що австрійська компанія FACC, яка також значною мірою належить китайській державній оборонній компанії Aviation Industry Corporation of China (AVIC), могла постачати Росії свою пластикову продукцію під час вторгнення в Україну. Документи, які є в наявності газети, свідчать, що російські компанії імпортували продукцію FACC на суму 230 тис. доларів США у 2023 році. У самій FACC заперечили обвинувачення.