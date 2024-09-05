ISW: Росія покладається на Індію, Сербію та Китай у намаганнях уникнути західних санкцій

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують інформацію з видання Financial Times (FT) з посиланням на витоки з російської державної кореспонденції, що міністерство промисловості і торгівлі Росії розробило план витратити майже 1 мільярд доларів на захист критичних електронних компонентів у жовтні 2022 року, який, як повідомляється, включав можливість будівництва об’єктів в Індії, щоб отримати доступ до таких компонентів.

FT повідомило, що витік документів свідчить про те, що Росія таємно купувала чутливу електроніку подвійного призначення в Індії за допомогою "значних запасів" індійських рупій, накопичених російськими банками завдяки збільшенню продажів нафти в країну.

"Ступінь, до якого Росія реалізувала цей план, залишається незрозумілим, хоча ISW оцінює, що Росія бере участь у більш широких зусиллях, щоб уникнути західних санкцій і закуповувати під санкції електронні компоненти та обладнання, необхідні для виробництва російської оборонної промисловості, через іноземних суб’єктів", - зазначили військові експерти.

Далі ISW нагадує, що очільник Росії Володимир Путін зустрівся з віцепрем'єр-міністром Сербії Александром Вуліним 4 вересня на полях Східного економічного форуму (EEF) у Владивостоці (Приморський край), де вони обговорили усунення двосторонніх торговельних бар'єрів, щоб повернути назад зниження рівня торгівлі. Вулін заявив, що Сербія не буде вводити санкції проти Росії і не дозволить використовувати свою територію для "антиросійських" дій.

Аналітики ISW припустили, що коментар Вуліна, можливо, був частково спрямований на те, щоб запобігти роздратуванню Путіна після нещодавньої покупки Сербією 12 реактивних літаків Rafale у Франції, ймовірно, з метою диверсифікації постачальників зброї для цієї країни від Росії.

4 вересня Путін також зустрівся з віцепрезидентом Китаю Хань Чженом. 3 вересня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін поінформував офіційних осіб КНР про результати своєї недавньої поїздки до Монголії, під час якої Путін наголосив на зростанні регіональної торгівлі та співпраці з КНР і Монголією.

Раніше ISW спостерігала ознаки того, що іноземні компанії та банки, в тому числі в КНР, дедалі неохоче проводять операції з російськими акторами через побоювання вторинних санкцій Заходу, які можуть вплинути на спроби Росії уникнути санкцій.

"Схоже, що Росія покладається на кілька країн, включаючи Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку (КНР), у рамках своїх зусиль, щоб уникнути західних санкцій", - роблять висновок військові експерти.