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США попередили про санкції країн, які дозволять банкам РФ створювати філії

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2024 неділя
08:16
Світ санкції США

Сполучені Штати Америки попередили держави, які ведуть торгівлю з Росією, про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять банкам РФ відкривати місцеві філії для фінансування ВПК Кремля

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Акцентується, що такі дії будуть спрямовані на закриття шляхів РФ для обходу санкцій, серед яких - незрозумілі способи оплати товарів подвійного використання для виготовлення зброї.

Міністр фінансів США Воллі Адейємо запевнив, що Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють банкам РФ відкривати їхні філії у своїх юрисдикціях для уникнення санкцій.

"Ми будемо переслідувати не лише філії, які вони відкривають, але й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними", - додав американський міністр.

Видання нагадує, що у грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ із попередженням про загрозу вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, якщо вони здійснюють чи сприяють транзакціям, повʼязаних із ВПК РФ.

  • 23 серпня Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Економіка
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