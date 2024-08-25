США попередили про санкції країн, які дозволять банкам РФ створювати філії

Про це повідомляє Financial Times.

Акцентується, що такі дії будуть спрямовані на закриття шляхів РФ для обходу санкцій, серед яких - незрозумілі способи оплати товарів подвійного використання для виготовлення зброї.

Міністр фінансів США Воллі Адейємо запевнив, що Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють банкам РФ відкривати їхні філії у своїх юрисдикціях для уникнення санкцій.

"Ми будемо переслідувати не лише філії, які вони відкривають, але й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними", - додав американський міністр.

Видання нагадує, що у грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ із попередженням про загрозу вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, якщо вони здійснюють чи сприяють транзакціям, повʼязаних із ВПК РФ.