Американський тренер порадив Усику завершити карʼєру

Про це повідомляє SecondsOut.

За словами Тедді Атласа, зараз той момент, коли ідеально піти.

"Якби я був Усиком, я б сказав: "Йду на захід сонця". Це ідеально. Ти бився з усіма, заробив купу грошей, зробив усе можливе, представляв свою країну — просто йди. Але цього не станеться. З різних причин. Ми точно знаємо одне — він великий боєць, один із найкращих. Він чемпіон світу у надважкій вазі", - сказав американський тренер.