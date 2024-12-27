Американський тренер порадив Усику завершити карʼєру
Американський тренер Тедді Атлас закликав чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика завершити свою карʼєру
Про це повідомляє SecondsOut.
За словами Тедді Атласа, зараз той момент, коли ідеально піти.
"Якби я був Усиком, я б сказав: "Йду на захід сонця". Це ідеально. Ти бився з усіма, заробив купу грошей, зробив усе можливе, представляв свою країну — просто йди. Але цього не станеться. З різних причин. Ми точно знаємо одне — він великий боєць, один із найкращих. Він чемпіон світу у надважкій вазі", - сказав американський тренер.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Френк Воррен, промоутер Фʼюрі, позитивно відреагував на інформацію щодо можливого завершення карʼєри британця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе