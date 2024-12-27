Для частини співробітників СБУ, ГУР та офіцерів стане обовʼязковим володіння англійською мовою: уряд затвердив рішення

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд затвердив перелік посад військових офіцерського, сержантського і старшинського складу, які зобовʼязані володіти англійською.

Рішення стосується зазначених посад у:

Міністерстві оборони, ГУР, Збройних силах;

Державній спеціальній службі транспорту;

Управлінні держохорони;

Службі безпеки України;

Службі зовнішньої розвідки.

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державній прикордонній службі;

Національній гвардії.

Така постанова набуде чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану.