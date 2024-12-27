Для частини співробітників СБУ, ГУР та офіцерів стане обовʼязковим володіння англійською мовою: уряд затвердив рішення
Володіння англійською мовою стане обовʼязковим для деяких співробітників Служби безпеки України, Головного управління розвідки та частини військових
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, уряд затвердив перелік посад військових офіцерського, сержантського і старшинського складу, які зобовʼязані володіти англійською.
Рішення стосується зазначених посад у:
- Міністерстві оборони, ГУР, Збройних силах;
- Державній спеціальній службі транспорту;
- Управлінні держохорони;
- Службі безпеки України;
- Службі зовнішньої розвідки.
- Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Державній прикордонній службі;
- Національній гвардії.
Така постанова набуде чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану.
- 26 червня цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні.
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