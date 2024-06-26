Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Про це йдеться у картці закону №9432.
Законом "Про застосування англійської мови в України" передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає норми використання англійської у таких сферах:
- в органах державної та місцевої влади;
- в органах місцевого самоврядування;
- у підрозділах екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону;
- у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Згідно із законом, обов'язковим знання англійської буде для:
- працівників державної служби категорії "А";
- працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- прокурорів;
- у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.
Метою закону є підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям.
В обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
До того ж наголошується, що це необхідність для євроінтеграції України.
"Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - зазначено у записці.
- 28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування".
- 22 листопада 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.
- У вівторок, 4 червня, ВРУ у другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
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