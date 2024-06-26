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Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

26 червня, 2024 середа
16:07
Новини Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Зміст

Про це йдеться у картці закону №9432.

Законом "Про застосування англійської мови в України" передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає норми використання англійської у таких сферах:

  • в органах державної та місцевої влади; 
  • в органах місцевого самоврядування;
  • у підрозділах екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону;
  • у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Згідно із законом, обов'язковим знання англійської буде для:

  • працівників державної служби категорії "А";
  • працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
  • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
  • військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
  • поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
  • прокурорів;
  • у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
  • керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Метою закону є підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям.

В обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

До того ж наголошується, що це необхідність для євроінтеграції України.

"Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - зазначено у записці.

  • 28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування".
  • 22 листопада 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. 
  • У вівторок, 4 червня, ВРУ у другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
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