Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Про це йдеться у картці закону №9432.

Законом "Про застосування англійської мови в України" передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає норми використання англійської у таких сферах:

в органах державної та місцевої влади;

в органах місцевого самоврядування;

у підрозділах екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону;

у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Згідно із законом, обов'язковим знання англійської буде для:

працівників державної служби категорії "А";

працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Метою закону є підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям.

В обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

До того ж наголошується, що це необхідність для євроінтеграції України.

"Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - зазначено у записці.