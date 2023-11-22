ВР підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Деталі
Верховна Рада у середу, 22 листопада, у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
У першому читанні за законопроєкт №9432 проголосували 278 депутати.
"Проєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя", - нагадав Железняк.
Він також зазначив, що з тексту проєкту закону прибрали норму щодо показу англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською. Таким чином український дубляж буде збережено.
- 28 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування". У обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
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