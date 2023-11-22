ВР підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Деталі

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У першому читанні за законопроєкт №9432 проголосували 278 депутати.

"Проєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя", - нагадав Железняк.

Він також зазначив, що з тексту проєкту закону прибрали норму щодо показу англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською. Таким чином український дубляж буде збережено.