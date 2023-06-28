Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної ради.

Законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в України" визначає норми використання англійської у наступних сферах:

В органах державної та місцевої влади;

В органах місцевого самоврядування;

У підрозділах екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону;

У сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Згідно з проєктом, обов'язковим знання англійської буде для:

Працівників державної служби категорії "А";

Працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

Голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

Військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

Поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

Прокурорів;

У податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

Керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Вимога щодо володіння англійською мовою може встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

У обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій (Бангладеш, Кіпр, Ізраїль, Йорданія, Малайзія, Мальдіви, Шри-Ланка, ОАЕ). Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

Наголошується, що англійська є домінуючою на міжнародних конференціях, у спортивних змаганнях, науковому товаристві та в інтернет-спільноті.

"Наразі понад 1,5 млрд людей вивчають англійську мову у світі", - йдеться в документі.

Також наголошується, що це необхідність для євроінтеграції України.

"Зараз Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською. Згідно з даними за 2021 рік щорічного дослідження EF English Proficiency Index щодо визначення рівня володіння англійською мовою в різних країнах світу, Україна належить до країн із середнім рівнем володіння англійською мовою та займає 40-ву позицію в рейтингу із 112 країн світу", - зазначено у записці.

Проєкт наголошує, що це необхідний крок для членства України в ЄС.