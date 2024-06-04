Верховна Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Вказано, що за закон проголосували 236 народних депутатів.

"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо", - йдеться у повідомленні.

Також Железняк поінформував, що відбулася дискусія, щодо правки про бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів, яку внесли за день до голосування. Правку підтримали 226 депутатів.

Фото: t.me/yzheleznyak