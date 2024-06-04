Верховна Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, у другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Вказано, що за закон проголосували 236 народних депутатів.
"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо", - йдеться у повідомленні.
Також Железняк поінформував, що відбулася дискусія, щодо правки про бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів, яку внесли за день до голосування. Правку підтримали 226 депутатів.
Фото: t.me/yzheleznyak
- 28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування". У обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
- 22 листопада 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.
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