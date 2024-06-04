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Верховна Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

4 червня, 2024 вiвторок
14:04
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, у другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

Зміст

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Вказано, що за закон проголосували 236 народних депутатів. 

"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо", - йдеться у повідомленні. 

Також Железняк поінформував, що відбулася дискусія, щодо правки про бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів, яку внесли за день до голосування. Правку підтримали 226 депутатів. 

результати голосування за закон про англійську мову

Фото: t.me/yzheleznyak


  • 28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування". У обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
  • 22 листопада 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. 
Теги:
Кіно
Україна
Верховна Рада
ВРУ
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