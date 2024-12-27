У 16-річному віці помер зірка "На драйві" Гадсон Мік, випавши з автомобіля на ходу
У США від травм помер 16-річний актор серіалу "Новий агент Макгайвер" та фільму "На драйві" Гадсон Мік після того, як випав з автомобіля, який рухався на швидкості
Про це пише The Guardian.
19 грудня 16-річний американський актор Гадсон Мік випав з автомобіля, який рухався по трасі у Веставія-Гіллз, штат Алабама. Згідно з даними офісу коронера округу Джефферсон, через два дні після інциденту підліток помер від отриманих травм.
Повідомляється, що сім'я планує транслювати поминальну службу за Гадсоном Міком в прямому ефірі.
Поліційне управління Веставія-Гіллз, яке розслідує смерть Міка, не робило жодних публічних заяв.
Мік дебютував як актор у 2014 році у фільмі "Санта-кон" (The Santa Con), та знімався у різних серіалах, зокрема "Секретний агент Макгайвер". Він найбільш відомий за своєю роллю у фільмі 2017 року "На драйві", в якому зіграв молодшу версію головного героя Енсела Елгорта. Він знявся у фільмі "Шкільна дуель", що має вийти у 2025 році.
"Його 16 років на цій землі були надто короткими, але він так багато досягнув і вплинув на всіх, кого зустрічав", — йдеться в дописі на сторінці Міка в instagram.
Його сім'я планує похорон та поминальну службу в суботу, 28 грудня.
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