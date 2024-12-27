У 16-річному віці помер зірка "На драйві" Гадсон Мік, випавши з автомобіля на ходу

Про це пише The Guardian.

19 грудня 16-річний американський актор Гадсон Мік випав з автомобіля, який рухався по трасі у Веставія-Гіллз, штат Алабама. Згідно з даними офісу коронера округу Джефферсон, через два дні після інциденту підліток помер від отриманих травм.

Повідомляється, що сім'я планує транслювати поминальну службу за Гадсоном Міком в прямому ефірі.

Поліційне управління Веставія-Гіллз, яке розслідує смерть Міка, не робило жодних публічних заяв.

Мік дебютував як актор у 2014 році у фільмі "Санта-кон" (The Santa Con), та знімався у різних серіалах, зокрема "Секретний агент Макгайвер". Він найбільш відомий за своєю роллю у фільмі 2017 року "На драйві", в якому зіграв молодшу версію головного героя Енсела Елгорта. Він знявся у фільмі "Шкільна дуель", що має вийти у 2025 році.

"Його 16 років на цій землі були надто короткими, але він так багато досягнув і вплинув на всіх, кого зустрічав", — йдеться в дописі на сторінці Міка в instagram.

Його сім'я планує похорон та поминальну службу в суботу, 28 грудня.