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В ОПУ сказали, через що Зеленський може не приїхати на саміт НАТО у Вільнюсі

30 червня, 2023 п'ятниця
07:57
Світ Україна - НАТО

Володимир Зеленський може не приїхати на саміт НАТО у Вільнюсі, якщо партнери "не проявлять мужності" щодо початку вступу України до Альянсу

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, пише Reuters.

Зазначається, що Зеленський не бачить сенсу їхати на саміт, якщо там Україні не дадуть чіткого сигналу щодо вступу. Повідомляється, що президент вирішить, чи їхати, напередодні самої події.

"Якщо на Вільнюському саміті не буде результату, у нього немає причин і часу їхати. Він не поїде на саміт, якщо лідери проявлять дефіцит мужності, поки Україна з усією своєю мужністю, волею, силою і високим моральним духом бореться з російською агресією", - коментує Жовква.

Він вкотре нагадав, що Київ хоче, аби на саміті НАТО 11-12 липня була дана відповідь на заявку на членство в Альянсі, яку Україна подала ще 30 вересня минулого року.

"Ця заявка зараз на розгляді лідерів країн-членів НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим часом для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, яке є лише першим етапом", - сказав Жовква.

Він також нагадав, що розуміє, що Україна не може вступити до Альянсу, поки триває війна.

"Те, про що ми просимо - це почати процедуру", - наводиться коментар заступника ОПУ.

Жовква нагадав про Фінляндію та Швецію, які минулого року подали заявку на членство. З рештою, Фінляндія вже стала членом Альянсу.

"Коли Фінляндія та Швеція минулого року подали заявку на членство, одразу ж в червні союзники відповіли, запросивши їх до членства в НАТО", - пояснює посадовець.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

НАТО
вступ до НАТО
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