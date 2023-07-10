Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що це "історичний крок" прийнятий в ході зустрічі Ердогана та прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона.

"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я організував з президентом Ердоганом та Ульфом Крістерссоном, Ердоган погодився надіслати протокол про приєднання Швеції до Великої національної асамблеї якомога швидше та забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх членів Альянсу сильнішими та забезпечує більшу безпеку", - йдеться у повідомленні.