Ердоган погодився подати на ратифікацію до парламенту Туреччини протокол про приєднання Швеції до НАТО
У понеділок, 10 липня, стало відомо, що президент Реджеп Тайїп Ердоган погодився якнайшвидше подати до парламенту Туреччини протокол про приєднання Швеції до НАТО
Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Він наголосив, що це "історичний крок" прийнятий в ході зустрічі Ердогана та прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона.
"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я організував з президентом Ердоганом та Ульфом Крістерссоном, Ердоган погодився надіслати протокол про приєднання Швеції до Великої національної асамблеї якомога швидше та забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх членів Альянсу сильнішими та забезпечує більшу безпеку", - йдеться у повідомленні.
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
- 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
- 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
- 4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.
- 5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.
- 9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.
- 10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.
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