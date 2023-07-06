США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО
Сполучені Штати вважають, що Туреччина й Угорщина мають якнайшвидше схвалити рішення про членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконує всі вимоги та зобов’язання
Про це заявила в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.
"Ми закликали Туреччину й Угорщину схвалити заявку Швеції на членство в НАТО якомога швидше", - зауважила представниця Білого дому.
При цьому вона вкотре підкреслила, що Швеція виконує зобов’язання, взяті нею за тристороннім меморандумом з Анкарою і Бухарестом.
"Швеція є сильним і потужним партнером у плані оборони, що поділяє цінності НАТО та зміцнюватиме Альянс і сприятиме європейській безпеці",- зазначила речниця.
Вона також висловила упевненість, що таку саму позицію висловив і президент Байден під час зустрічі в середу з прем’єр-міністром Швеції в Білому домі.
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
- 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
- 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
- 4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги".
- Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе