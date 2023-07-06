Про це заявила в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Ми закликали Туреччину й Угорщину схвалити заявку Швеції на членство в НАТО якомога швидше", - зауважила представниця Білого дому.

При цьому вона вкотре підкреслила, що Швеція виконує зобов’язання, взяті нею за тристороннім меморандумом з Анкарою і Бухарестом.

"Швеція є сильним і потужним партнером у плані оборони, що поділяє цінності НАТО та зміцнюватиме Альянс і сприятиме європейській безпеці",- зазначила речниця.

Вона також висловила упевненість, що таку саму позицію висловив і президент Байден під час зустрічі в середу з прем’єр-міністром Швеції в Білому домі.