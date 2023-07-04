Про це повідомляє видання CNN.

Стало відомо, що Ердоган заявив, що очікування його країни були чітко сформульовані та що вони "захищають ті ж принципи, які захищали минулого року".

"Ми не хочемо, щоб вони давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з FETÖ. І я хочу, щоб всі знали, що ми не відступимо, поки всі ці вимоги не будуть виконані", - заявив Ердоган журналістам.

Що відомо про вступ Швеції в НАТО

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Натомість заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина й Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

А міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем все ще має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Йонсон.

30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.

2 червня Джо Байден заявив, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Згодом Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон повідомив, що Російська Федерація намагається зупинити вступ країни до НАТО.