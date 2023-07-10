Ердоган заявив про нову умову для вступу Швеції в НАТО
Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, цитує "Анадолу"
Він зазначив, що Анкара завжди підтримувала курс "відчинених дверей" в НАТО. За його словами, для просування заявки Швеції на вступ до НАТО необхідно виконати всі положення Тристороннього меморандуму (Туреччина - Швеція - Фінляндія).
Водночас Ердоган пов'язав тему заявки Стокгольма на вступ до Альянсу та діалог щодо вступу Туреччини до Європейського Союзу.
"Для початку відкрийте шлях для вступу Туреччини в ЄС, а ми потім "розчистимо дорогу" для Швеції,, так само як зробили це у випадку з Фінляндією. Туреччина вже 50 років очікує біля дверей ЄС", - наголосив турецький лідер.
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
- 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
- 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
- 4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.
- 5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.
- 9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.
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