Ердоган заявив про нову умову для вступу Швеції в НАТО

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, цитує "Анадолу"

Він зазначив, що Анкара завжди підтримувала курс "відчинених дверей" в НАТО. За його словами, для просування заявки Швеції на вступ до НАТО необхідно виконати всі положення Тристороннього меморандуму (Туреччина - Швеція - Фінляндія).

Водночас Ердоган пов'язав тему заявки Стокгольма на вступ до Альянсу та діалог щодо вступу Туреччини до Європейського Союзу.

"Для початку відкрийте шлях для вступу Туреччини в ЄС, а ми потім "розчистимо дорогу" для Швеції,, так само як зробили це у випадку з Фінляндією. Туреччина вже 50 років очікує біля дверей ЄС", - наголосив турецький лідер.