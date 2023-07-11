Вже незабаром зможемо привітати Швецію, як повноправного члена НАТО, - Столтенберг

Про це він заявив під час брифінгу на саміті Альянсу у Вільнюсі.

"Вітаємо Фінляндію, як повноправного члена Альянсу і чекаємо, що вже незабаром вітатимемо Швецію, базуючись на домовленостях між президентом Туреччини та прем'єром Швеції", - повідомив Столтенберг.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

У травні 2022 року Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО. У квітні 2023 року Фінляндію прийняли до Альянсу, а перешкодою для Швеції стала позиція Туреччини. Пізніше до блокування заявки Швеції долучилася й Угорщина.

14 червня 2023 року США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

10 липня президент Туреччини Ердоган заявив, що його країна схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до Європейського Союзу.

11-12 липня у Вільнюсі проходить саміт НАТО, на якому розглядатимуть питання приєднання Швеції до Альянсу.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, який 11 липня прибув у Вільнюс на саміт НАТО, назвав ратифікацію вступу Швеції до Альянсу технічним питанням.