Про це він написав у Facebook.

За його словами, найважливішими темами на саміті НАТО у Вільнюсі будуть війна в Україні та приєднання Швеції з НАТО.

"Позиція Угорщини чітка: нам потрібен мир в Україні якнайшвидше, бо тільки так можна врятувати людські життя", - написав Сіярто.

Щодо Швеції, дипломат наголосив на підтримці Угорщиною вступу країни до НАТО.

"Закриття процесу ратифікації - лише технічне питання", - зазначив голова МЗС Угорщини.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

У травні 2022 року Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО. У квітні 2023 року Фінляндію прийняли до Альянсу, а перешкодою для Швеції стала позиція Туреччини. Пізніше до блокування заявки Швеції долучилася й Угорщина.

14 червня 2023 року США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

10 липня президент Туреччини Ердоган заявив, що його країна схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до Європейського Союзу.

11-12 липня у Вільнюсі проходить саміт НАТО, на якому розглядатимуть питання приєднання Швеції до Альянсу.