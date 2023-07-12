Канада виділить $541 млн на підтримку України та трансатлантичної безпеки

Про це повідомляє сайт уряду Канади.

"На саміті прем'єр-міністр анонсував $541 млн нового фінансування та проєктів для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України спирається на понад $8 млрд багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року, і спирається на заяву прем'єр-міністра, зроблену цього тижня в Латвії, щодо відновлення та розширення операції REASSURANCE - частини заходів НАТО щодо оборони та стримування у Східній Європі - та подвоєння поточної присутності Канади в країні", - йдеться у повідомленні.

Канада продовжуватиме допомагати надавати Україні військову техніку та навчання, необхідні для самооборони.

Трюдо заявив, що Канада планує розширити військову підтримку та відповісти на прямий запит України, надавши додаткові камери для дронів, а також забезпечуватиме навчання українських військових у рамках операції UNIFIER у Канаді. Зокрема влітку Королівський військовий коледж Сен-Жан прийме курсантів-офіцерів із України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену в партнерстві з НАТО в рамках Програми вдосконалення оборонної освіти (DEEP).

Крім того, Трюдо анонсував виділення додаткових $48,8 млн до Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні.

"Цей внесок, на додаток до $34,6 млн, оголошених у квітні 2023 року, підтримає надання Україні практичної допомоги НАТО нелетального характеру шляхом пожертвувань матеріалів, зокрема палива, мостового обладнання, пайків та першої допомоги. CAP надає Україні практичну підтримку та розбудову оборонного потенціалу, а Канада є одним із провідних учасників", - повідомляє уряд Канади.

Також Трюдо оголосив про виділення Україні додаткової допомоги на кібербезпеку в розмірі $2,7 млн для протидії кіберзлочинності.

"Канада залишається сильним і надійним союзником через свій постійний внесок у НАТО та трансатлантичну безпеку. Ми забезпечуємо військовослужбовців Збройних сил Канади сучасним обладнанням, необхідним для виконання широкого спектру операцій, включаючи навчання військовослужбовців Збройних Сил України. Канада, як і завжди, активізувала свої дії, і ми продовжуватимемо підтримувати наших союзників і партнерів зараз і в майбутньому", - сказав Трюдо

Крім того, Канада разом з Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписала заяву про створення спільної коаліції для підготовки пілотів ВПС України до експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

"Підписуючи заяву, Канада зобов'язується сприяти багатонаціональним зусиллям з підготовки українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу для експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", - зазначає канадський уряд.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

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