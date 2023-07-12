Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Канада виділить $541 млн на підтримку України та трансатлантичної безпеки

Канада виділить $541 млн на підтримку України та трансатлантичної безпеки

12 липня, 2023 середа
22:48
Суспільство прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

У середу, 12 липня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку Альянсу та України

Про це повідомляє сайт уряду Канади.

"На саміті прем'єр-міністр анонсував $541 млн нового фінансування та проєктів для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України спирається на понад $8 млрд багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року, і спирається на заяву прем'єр-міністра, зроблену цього тижня в Латвії, щодо відновлення та розширення операції REASSURANCE - частини заходів НАТО щодо оборони та стримування у Східній Європі - та подвоєння поточної присутності Канади в країні", - йдеться у повідомленні.

Канада продовжуватиме допомагати надавати Україні військову техніку та навчання, необхідні для самооборони. 

Трюдо заявив, що Канада планує розширити військову підтримку та відповісти на прямий запит України, надавши додаткові камери для дронів, а також забезпечуватиме навчання українських військових у рамках операції UNIFIER у Канаді. Зокрема влітку Королівський військовий коледж Сен-Жан прийме курсантів-офіцерів із України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену в партнерстві з НАТО в рамках Програми вдосконалення оборонної освіти (DEEP).

Крім того, Трюдо анонсував виділення додаткових $48,8 млн до Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні.

"Цей внесок, на додаток до $34,6 млн, оголошених у квітні 2023 року, підтримає надання Україні практичної допомоги НАТО нелетального характеру шляхом пожертвувань матеріалів, зокрема палива, мостового обладнання, пайків та першої допомоги. CAP надає Україні практичну підтримку та розбудову оборонного потенціалу, а Канада є одним із провідних учасників", - повідомляє уряд Канади.

Також Трюдо оголосив про виділення Україні додаткової допомоги на кібербезпеку в розмірі $2,7 млн для протидії кіберзлочинності.

"Канада залишається сильним і надійним союзником через свій постійний внесок у НАТО та трансатлантичну безпеку. Ми забезпечуємо військовослужбовців Збройних сил Канади сучасним обладнанням, необхідним для виконання широкого спектру операцій, включаючи навчання військовослужбовців Збройних Сил України. Канада, як і завжди, активізувала свої дії, і ми продовжуватимемо підтримувати наших союзників і партнерів зараз і в майбутньому", - сказав Трюдо

Крім того, Канада разом з Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписала заяву про створення спільної коаліції для підготовки пілотів ВПС України до експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

"Підписуючи заяву, Канада зобов'язується сприяти багатонаціональним зусиллям з підготовки українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу для експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", - зазначає канадський уряд.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Детальніше про події саміту НАТО дивіться у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Новини
Канада
Джастін Трюдо
саміт НАТО
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
Валерій Маркус
12 липня, 2023 середа
Головний сержант "Маґури" Маркус подав рапорт на звільнення з посади. Командир бригади закликав відкинути конфлікти
Нічна атака на Київ 13 липня
13 липня, 2023 четвер
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
Дмитро Пєсков
12 липня, 2023 середа
У Кремлі можливі гарантії Україні від G7 назвали зазіханням на безпеку Росії
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 липня
12:34
Кримський міст
Окупанти приховано перевозять боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках, - рух "Атеш"
12:18
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська
У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
12:17
українські полонені
РПЦ знову готує незаконну передачу українських полонених до Угорщини, - ЗМІ
12:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
12:04
OPINION
Олексій Мустафін
Піррів провал?
11:53
Google Bard
В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
11:42
Ексклюзив
Довженко-Центр
Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру
11:21
командир 58 армії рф Іван Попов
У РФ відсторонили командира 58 армії Попова - нібито за доповідь про реальні проблеми Росії на фронті
11:18
посівна аграрії
USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
11:16
Новини компаній
Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15
11:16
Окупанти ізолювали селище Пришиб на Запоріжжі, росгвардійці шукають коригувальників, – мер Мелітополя
11:04
Партнерський матеріал
Кейс Крайстчерча: зруйноване землетрусом місто, долю якого віддали в руки місцевих мешканців
10:57
Джо Байден
Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 13 липня: євро трохи здорожчав
10:36
кадирівці
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
10:27
Огляд
міжнародний огляд
Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня
10:15
обстріл Запоріжжя
За добу російська армія атакувала 12 регіонів України: щонайменше 13 постраждалих та 2 загиблих
10:10
Олексій Данілов
"Важливо, що країни-володарі ядерної зброї надаватимуть допомогу": Данілов про гарантії безпеки G7 для України
10:04
Ексклюзив
Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна має підстави критикувати НАТО
09:56
Еммануель Макрон
Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
09:23
Інфографіка
втрати рф
РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ
09:20
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
08:58
Ексклюзив
У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
08:57
Оновлено
Нічна атака на Київ 13 липня
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
08:56
кадирівці
Українські сили вдарили по казармі кадировців у Маріуполі, - Андрющенко
08:46
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Запоріжжі 12 липня зросла до 20
08:23
ракета
Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"
08:16
Борис Джонсон
"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"
08:16
Інфографіка
Далекобійні ракети SCALP
Далекобійні ракети SCALP: технічні характеристики і як вони допоможуть Україні на фронті
08:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
07:55
плезіозавр "Нессі"
На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
07:37
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері
07:24
Естонія
Естонія підтримала надання американських касетних боєприпасів Україні
07:00
Анонс
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
06:54
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
06:30
Ужгород Школа юного археолога
У Перу археологи виявили 3000-річний "прохід кондора" на місці храму
06:13
Китай та росія
Росія відправила Китаю обладнання для будівництва АЕС
06:00
Саміт НАТО, країни G7
Саміт НАТО підкреслив поразку Росії в одній з головних її цілей війни в Україні, - ISW
05:16
Південна Корея братиме участь у трастовому фонді НАТО для допомоги Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV