Зеленський: "Результати саміту гарні, але якби було запрошення - були б ідеальні"

Про це президент сказав на саміті НАТО, який транслює Еспресо.TV.

Він також зазначив, що прийняття гарантій безпеки для України стане важливим та конкретним успіхом для нашої держави. Президент підкреслює, що це гарантії безпеки на шляху до НАТО, а не замість нього.

"Я б дуже хотів, аби сьогодні у нас був успіх на саміті, для всіх нас — для України, для наших воїнів, для громадян, дітей, для всіх абсолютно і, зокрема, гарантії безпеки, такі важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Не замість нього, а на шляху до інтеграції. Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити Велика сімка і я думаю, якщо це станеться і ми будемо працювати, це буде важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але, якщо було б запрошення, вони були б ідеальні", - пояснив Зеленський.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що група ключових союзників України наближається до досягнення угоди про початок переговорів з Києвом щодо набору двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати

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