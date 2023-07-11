Про це пише Bloomberg.

Очікується, що це оголошення стане частиною декларації більшості лідерів G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Декларація, яка має на меті надати Україні довгострокові гарантії безпеки, все ще перебуває на стадії обговорення, і до її оголошення зміст і підписанти можуть змінитися.

США та інші країни-учасниці працюватимуть з Україною над конкретними довгостроковими зобов’язаннями у сфері безпеки шляхом надання сучасного військового обладнання в повітрі, на суші та на морі, надаючи пріоритет системам протиповітряної оборони, артилерії, ракетам дальнього радіуса дії та бронетехніці, сказало джерело, яке попросило не називати його особу, оскільки переговори мають приватний характер.

Оборонний пакет є частиною ширших зусиль щодо підтримки України, поки вона не є членом НАТО. П’ятнадцять років тому Альянс погодився, що одного дня приєднається Україна, і цієї обіцянки виявилося недостатньо, щоб запобігти постійному нарощуванню російської ворожості, яка призвела до торішнього вторгнення. Члени Альянсу борються над тим, як вийти за межі цієї заяви саміту 2008 року, не погіршуючи надалі ситуацію у Східній Європі.

Союзники Києва також сприятимуть взаємодії між можливостями України та її союзників по НАТО. Вони підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості країни, навчатимуть її війська, обмінюватимуться розвідданими та зміцнюватимуть кіберзахист.

Зобов’язання загалом відображають підтримку, яку зараз отримує Україна, і водночас мають на меті збільшити її та поставити країну на більш стійку основу для стримування майбутніх атак.

Лідери G7 також пообіцяли негайно проконсультуватися з Україною щодо кроків, яких слід вжити у разі майбутніх атак Росії, сказав один із джерел. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Україні фінансову підтримку для задоволення її нагальних потреб і знову зобов’яжуться підтримувати її зусилля з реконструкції та відновлення.

Зі свого боку, Україна зобов’яжеться продовжити низку реформ, у тому числі в правоохоронній, судовій системі, економіці, а також секторах безпеки та оборони.

"Гарантії безпеки також обговорюються іншими країнами, які не є членами G7, - заявив президент Румунії Клаус Йоганніс журналістам у Вільнюсі у вівторок. - Ці гарантії стосуються поточної ситуації, в якій перебуває Україна, а також повоєнної відбудови та розвитку. Було б добре, щоб якомога більше країн взяли участь".

Паралельно, як частину своїх майбутніх зобов’язань та внеску в ці зусилля, Європейський Союз прагне збільшити довгострокове фінансування Європейського фонду миру, механізму, який блок використовує для підтримки поставок зброї та військового обладнання в Україну, повідомила інша людина, знайома з переговорами, що відбуваються в Брюсселі.

ЄС також обговорює шляхи посилення військової підготовки, підтримки процесу реформування України, включно з її збройними силами, правоохоронним і оборонним секторами, а також подальшого розширення європейської оборонної промисловості, особливо з точки зору прискорення виробництва боєприпасів і співпраці з українською промисловістю.

Крім того, ЄС буде прагнути підтримувати надання державами-членами більш досконалих систем озброєнь, таких як ракети та винищувачі, сказав один із джерел. Більш широкі зобов’язання блоку перед Україною включатимуть підтримку процесу вступу України до ЄС і пов’язаних з цим реформ, додав він.