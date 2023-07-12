Зустріч Зеленського та Байдена транслював офіційний ютуб-канал ОП.

На початку зустрічі президент США запевнив, що вони продовжать підтримувати Україну.

"Членство в НАТО.... питання наступних кроків - це питання кількох місяців, отримання запрошення. Важко повірити, 500 днів (прим. - повномасштабна війна Росії проти України). Всі ваші люди - неймовірні. Абсолютно серйозно, усім серцем кажу. Ваша сміливість та хоробрість - ви є прикладом для всього світу. Я обіцяю вам, США роблять усе, що можливо, аби допомога вам надійшла. Оборонний сектор постійно працює", - заявив Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зокрема за надання касетних боєприпасів.

"Ви казали 500 днів, дійсно важка робота для нашого народу: військових і цивільних. Дякуємо, що весь цей час ви з нами. Всі американці та конгрес. Ми дуже це цінуємо... Касетні боєприпаси - ви зробили дуже важке політичне рішення. Але маєте знати, що Росія з перших днів, починаючи з окупації Криму, з 2014 року використовувала таку зброю на територіях Донецької і Луганської області. Те, що ви даєте нам такі боєприпаси допоможе нам врятуватись. Я ціную те, що ви зробили", - сказав Зеленський.

Після закінчення зустрічі Володимир Зеленський поділився подробицями у своєму телеграм-каналі.

"Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", - пише президент.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

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