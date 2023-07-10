Про це чиновник сказав під час спільної пресконференції зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню в Берліні, пише CNN.

За його словами, на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, Німеччина оголосить про два нові пакети військової допомоги Україні.

"Попередня робота практично завершена", - сказав Пісторіус.

Він також очікує, що саміт НАТО буде "дуже об'єднаним" і це "повинно бути у світлі поточної ситуації".

Німецький міністр додав, що стежить за питанням щодо вступу Швеції до НАТО і за тим, "як діятимуть Туреччина та Угорщина".

Як Німеччина допомагає Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

7 липня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги, який серед іншого містить інженерну техніку та засоби боротьби з дронами.