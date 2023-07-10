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Німеччина на саміті НАТО оголосить про два нові пакети військової допомоги Україні, – Пісторіус

10 липня, 2023 понедiлок
16:54
Світ міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував виділення чергових пакетів військової допомоги Україні. Що саме туди увійде, стане відомо на саміті НАТО

Про це чиновник сказав під час спільної пресконференції зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню в Берліні, пише CNN.

За його словами, на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, Німеччина оголосить про два нові пакети військової допомоги Україні.

"Попередня робота практично завершена", - сказав Пісторіус.

Він також очікує, що саміт НАТО буде "дуже об'єднаним" і це "повинно бути у світлі поточної ситуації".

Німецький міністр додав, що стежить за питанням щодо вступу Швеції до НАТО і за тим, "як діятимуть Туреччина та Угорщина".

Як Німеччина допомагає Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки. 

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

7 липня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги, який серед іншого містить інженерну техніку та засоби боротьби з дронами.

Новини
Німеччина
НАТО
допомога Україні
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