Глушилки дронів і РЕБ: Німеччина виділила черговий пакет військової допомоги Україні
Німеччина зібрала для України черговий пакет військової допомоги, який серед іншого містить інженерну техніку та засоби боротьби з дронами
Про це йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду.
Німеччина ухвалила рішення передати Україні ще один міст для мостоукладальної бронетехніки Beaver, броньований мостоукладач Beaver, інженерну броньовану машину DACHS, шість великовантажних тягачів 8×8 HX81 і три напівпричепи, а також три засоби радіоелектронної боротьби та два засоби боротьби з дронами.
Допомога Німеччини Україні
Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.
З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.
У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.
А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.
Також у червні Німеччина оголосила про намір надати Україні 381 млн євро гуманітарної допомоги. Водночас 7 липня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила проти надання Україні касетних боєприпасів, постачання яких розглядає адміністрація президента США Джо Байдена.
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