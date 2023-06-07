Концерн Rheinmetall отримав від міноборони Німеччини замовлення на 20 БМП Marder для України

Про це пише RND.

"У вівторок компанія оголосила на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі, що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder. Транспортні засоби мають бути доставлені в Україну до кінця липня", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що до кінця липня в Україну також відправлять першу партію із 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітних самохідних установок Gepard.

Відомо, що вже зараз Німеччина передала Україні 40 БМП Marder. 20 із них належали безпосередньо Бундесверу, а інші було закуплено в Rheinmetall.

Довідка: БМП Marder - це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року.