Концерн Rheinmetall отримав від міноборони Німеччини замовлення на 20 БМП Marder для України
Міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня
Про це пише RND.
"У вівторок компанія оголосила на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі, що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder. Транспортні засоби мають бути доставлені в Україну до кінця липня", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що до кінця липня в Україну також відправлять першу партію із 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітних самохідних установок Gepard.
Відомо, що вже зараз Німеччина передала Україні 40 БМП Marder. 20 із них належали безпосередньо Бундесверу, а інші було закуплено в Rheinmetall.
Довідка: БМП Marder - це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року.
- 2 червня стало відомо, що уряд Німеччини закупив додаткову військову техніку, аби підтримати Україну в обороні від російського нападу. Зокрема ЗСУ отримають 66 БТР.
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