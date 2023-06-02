Німеччина передасть Україні 66 бронетранспортерів
Федеральний уряд Німеччини закупив додаткову військову техніку, аби підтримати Україну в обороні від російського нападу. Зокрема ЗСУ отримають 66 БТР
Про це йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду.
Відомо, що з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) було підписано контракт на 66 військових бронетранспортерів. Нові машини планується доставити в Україну і використовувати там як захищений транспорт піхоти.
Коли БТР відправлять в Україну, поки що невідомо.
Федеральний уряд також купує у FFG 64 гусеничні багатоцільові машини Bandvagn 206 (BV206).
- У травні Німеччина передала 34 пікапи для Сил оборони України.
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