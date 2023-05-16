Німеччина передала 34 пікапи для Сил оборони України

Про це повідомляє у Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.