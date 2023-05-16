Німеччина передала 34 пікапи для Сил оборони України
Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало українським військовим ще 34 пікапи
Про це повідомляє у Twitter посольства Німеччини в Україні.
"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.
- 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом. Того ж дня Шольц офіційно оголосив про новий потужний пакет військової допомоги для України загальною вартістю 2,7 млрд євро, який включає бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.
- Також Німеччина виділяє Україні €11 млрд довгострокової підтримки.
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