Німеччина додатково надасть Україні €381 млн на гуманітарну допомогу

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Бербок під час виступу на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.

"І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки", - сказала міністерка закордонних справ Німеччини.

Бербок наголосила, що 16,8 млрд євро було виділено Німеччиною для допомоги Україні у відстоюванні своєї суверенності проти російської агресії, у тому числі й військової.

Міністерка закордонних справ додала країна продовжить допомагати в розмінуванні: "Не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну".

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства переконана, необхідно продовжувати сприяти відновленню України у зв’язку з її євроінтеграційним курсом.

"Наша мета - допомогти відновити Україну, яка стане сумісною з ЄС. Ми готові підтримувати Україну в її реформаторських зусиллях на шляху до членства. Саме тому процесу вступу України в ЄС буде відведено особливе місце на конференції "Відновлення", яка відбудеться наступного року в Німеччині, щоб зробити відновлення справді європейською справою", - додала Бербок.