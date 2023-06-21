Німеччина додатково надасть Україні €381 млн на гуманітарну допомогу
21 червня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН надасть Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році
Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Бербок під час виступу на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.
"І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки", - сказала міністерка закордонних справ Німеччини.
Бербок наголосила, що 16,8 млрд євро було виділено Німеччиною для допомоги Україні у відстоюванні своєї суверенності проти російської агресії, у тому числі й військової.
Міністерка закордонних справ додала країна продовжить допомагати в розмінуванні: "Не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну".
Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства переконана, необхідно продовжувати сприяти відновленню України у зв’язку з її євроінтеграційним курсом.
"Наша мета - допомогти відновити Україну, яка стане сумісною з ЄС. Ми готові підтримувати Україну в її реформаторських зусиллях на шляху до членства. Саме тому процесу вступу України в ЄС буде відведено особливе місце на конференції "Відновлення", яка відбудеться наступного року в Німеччині, щоб зробити відновлення справді європейською справою", - додала Бербок.
- 13 червня на тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 2. Утім він зауважив, що країна не може замінити кожен танк, що виходить з ладу.
- 14 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц представив на пресконференції Стратегію національної безпеки, яку раніше ухвалив уряд країни. Одним із пунктів у документі визначено мету витрачати 2% ВВП країни на оборону в середньому впродовж кількох років. Також у цьому пункті вказують на необхідність посилення цивільної оборони та цивільного захисту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе