Данія та Німеччина передадуть Україні партію танків Leopard 1
Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання на початку літа
Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє TV2 Nyheder.
5 травня глава міноборони Данії прибув із візитом до Німеччини. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом він перевірив, як проходять навчання ЗСУ на танках.
Зазначається, що українці отримають 80 одиниць техніки.
"Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.
За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.
Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.
"Вони мають дуже гарну здатність до стрільби та орієнтування на місцевості", - додав Поульсен.
- У Словаччині почали кампанію зі збору коштів у сумі близько 1,2 мільйона євро на купівлю танка Т-72М1 з боєкомплектом для української армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.29
Купівля 37.29Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.91Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе