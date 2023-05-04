Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.

Організатори, громадське об’єднання "Подарунок Україні", хочуть зібрати 1,2 мільйона євро і вже досягли домовленості з підприємством, де зараз перебуває танк Т-72М1 і проходить модернізацію.

Наразі з необхідної суми зібрали майже 31 тисячу євро, згідно з офіційним сайтом проєкту.

Збір коштів розпочала родина Муцьків, яка володіє ательє з пошиття чоловічих костюмів у Братиславі. Акцію підтримали громадські діячі – зокрема, актори Ріхард Станке та Євген Лібезнюк.

"Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України. Послати сигнал, що більшість словаків хочуть, щоб Україна перемогла", – прокоментував від імені родини Ніколас Муцька, наймолодший з чотирьох братів.

Згідно із сайтом ініціативи, збір коштів стартував 1 травня 2023 року. Загальна зібрана сума буде виплачена збройовій компанії, після чого танк буде передано Збройним силам України.

Транспортування бойової машини на територію України забезпечить посольство України в Словацькій Республіці.

Очікувана дата поставки танка – вересень 2023 року.