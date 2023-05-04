Танк для України: У Словаччині збирають 1,2 млн євро на модернізацію Т-72
У Словаччині почали кампанію зі збору коштів у сумі близько 1,2 мільйона євро на купівлю танка Т-72М1 з боєкомплектом для української армії
Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.
Організатори, громадське об’єднання "Подарунок Україні", хочуть зібрати 1,2 мільйона євро і вже досягли домовленості з підприємством, де зараз перебуває танк Т-72М1 і проходить модернізацію.
Наразі з необхідної суми зібрали майже 31 тисячу євро, згідно з офіційним сайтом проєкту.
Збір коштів розпочала родина Муцьків, яка володіє ательє з пошиття чоловічих костюмів у Братиславі. Акцію підтримали громадські діячі – зокрема, актори Ріхард Станке та Євген Лібезнюк.
"Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України. Послати сигнал, що більшість словаків хочуть, щоб Україна перемогла", – прокоментував від імені родини Ніколас Муцька, наймолодший з чотирьох братів.
Згідно із сайтом ініціативи, збір коштів стартував 1 травня 2023 року. Загальна зібрана сума буде виплачена збройовій компанії, після чого танк буде передано Збройним силам України.
Транспортування бойової машини на територію України забезпечить посольство України в Словацькій Республіці.
Очікувана дата поставки танка – вересень 2023 року.
- Восени громадська ініціатива у Чехії за місяць зібрала понад 1 млн євро на купівлю модернізованого Т-72 для України, танк назвали "Томашем" на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.
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