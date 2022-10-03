Про це інформують у твіттері організатори проєкту Dárek pro Putina

"Чехія - перша країна у світі, де люди назбирали на танк, щоб відправити його проти Путіна", - йдеться у повідомленні.

На зібрані гроші придбали танк і боєприпаси. Активісти домовилися про доставлення техніки в Україну.

До збору долучилися 11 288 людей.

Також цю інформацію підтверджує Міністерство оборони України.

"Проєкт "Подарунок для Путіна" менше ніж за місяць зібрав понад €1,22 млн на придбання модернізованого танка Т-72 "Авенджер" для ЗСУ. В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire", - повідомляє пресслужба.

Довідково. Т-72 Avenger - це модернізований радянський танк Т-72. Краще захищає екіпаж від мінно-балістичних обстрілів, радіаційних та хімічних речовин. Має пристрій для димових завіс і маскування. Танк може знищувати іншу техніку та навіть броньовані цілі. Також він оснащений зенітними кулеметами.

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.

Президент США підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні.

2 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати Америки готові щомісяця до кінця війни виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України та закликають ЄС до подібних кроків.

Євросоюз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутнього надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро, перший транш Україна має отримати в середині жовтня.

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