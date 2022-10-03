"Подарунок Путіну": у Чехії зібрали $1,2 млн на модернізований танк для ЗСУ
"Подарунок для Путіна": у Чехії зібрали $1,2 млн на модернізований танк для ЗСУ
Про це інформують у твіттері організатори проєкту Dárek pro Putina
"Чехія - перша країна у світі, де люди назбирали на танк, щоб відправити його проти Путіна", - йдеться у повідомленні.
На зібрані гроші придбали танк і боєприпаси. Активісти домовилися про доставлення техніки в Україну.
До збору долучилися 11 288 людей.
Також цю інформацію підтверджує Міністерство оборони України.
"Проєкт "Подарунок для Путіна" менше ніж за місяць зібрав понад €1,22 млн на придбання модернізованого танка Т-72 "Авенджер" для ЗСУ. В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire", - повідомляє пресслужба.
Довідково. Т-72 Avenger - це модернізований радянський танк Т-72. Краще захищає екіпаж від мінно-балістичних обстрілів, радіаційних та хімічних речовин. Має пристрій для димових завіс і маскування. Танк може знищувати іншу техніку та навіть броньовані цілі. Також він оснащений зенітними кулеметами.
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