Україна отримає $530 мільйонів допомоги від Світового банку
Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України
Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.
"Допомога дала змогу Україні продовжувати надавати основні державні послуги населенню та пом’якшила наслідки масштабних втрат, спричинених війною", - йдеться у повідомленні.
Фінансування забезпечуватиметься через кредитні гарантії від Великої Британії та Данії.
Світовий банк мобілізував майже $13 мільярдів екстреного фінансування для України, з цих коштів $11 мільярдів було виплачено повністю, йдеться у повідомленні.
- 22 вересня Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову. Інвестиції підуть на технології, що швидко зростають, та експортноорієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові. Гроші будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в $200 млн, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.
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