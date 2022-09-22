Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Інвестиції підуть у швидкозростаючі технології та експортно-орієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові. Гроші будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в $200 млн, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.
Зазначається, що це будуть перші інвестиції Міжнародної фінансової корпорації в Україну від початку повномасштабного вторгнення.
"Це знакова подія - попри війну IFC приймає рішення виділити гроші для інвестицій в Україну. Це має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів: в українську економіку можна і треба починати вкладати гроші вже зараз", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші.
- Раніше Світовий банк повідомляв, що виділити 30 мільярдів доларів, щоб допомогти компенсувати нестачу продовольства, яка посилилась через війну в Україні.
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