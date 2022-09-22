Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Інвестиції підуть у швидкозростаючі технології та експортно-орієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові. Гроші будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в $200 млн, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.

Зазначається, що це будуть перші інвестиції Міжнародної фінансової корпорації в Україну від початку повномасштабного вторгнення.

"Це знакова подія - попри війну IFC приймає рішення виділити гроші для інвестицій в Україну. Це має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів: в українську економіку можна і треба починати вкладати гроші вже зараз", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші.

Раніше Світовий банк повідомляв, що виділити 30 мільярдів доларів, щоб допомогти компенсувати нестачу продовольства, яка посилилась через війну в Україні.

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